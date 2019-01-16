Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı

Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı

7 dakika önce

Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz Dağı mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zorlandı.

Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz Dağı mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zorlandı.

Akşam saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede, tuzlama ve küreme çalışmaları sürdürülüyor.

Kar yağışı nedeniyle yolun Kastamonu-Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçları tekrar Kastamonu'ya yönlendirdi.

Yol 2 saat süren tuzlama ve küreme çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

AFAD, UMKE ve Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri yolda kalanlara yardım etti. Ekipler, bazı araçları kaldığı yerden iterek hareket ettirirken, bazılarını da kendi araçları ile çekerek gidecekleri yere ulaştırdı. UMKE ekipleri, araçlarına zincir takamayan vatandaşlara yardımcı oldu.

Kızılay personelince yolda kalanlara sıcak çay, kek ve su ikram edildi.

Kastamonu Kızılay Şube Başkanı Muhsin Emeksizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı yaşandığını söyledi.

AFAD Müdürlüğü koordinesinde çalışmaları yürüttüklerini aktaran Emeksizoğlu, "AFAD koordinesi ile yaptığımız çalışmada kış şartlarında yollarda mahsur kalanların yardımına koşuyoruz. Olası yaralanmalara müdahale için UMKE ekibi, kurtarma için AFAD ekibi ve mahsur kalanların yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak içinde Kızılay ekibi olarak insanlarımızın yardımına koşuyoruz." dedi.

Yolda aracı kalan sürücülerden Tuncay Mütevelli, Ilgaz Dağı mevkisinde yoğun kar nedeniyle beklediklerini ifade ederek, "Ankara'dan geliyorduk. Kış lastiği olmasına rağmen aracımız kaldı. Birçok araç burada kaldı." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:22 Kaynak: AA

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