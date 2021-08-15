Son dakika: Kastamonu'daki selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Kızılcahamam'da defnedildi - Son Dakika

Mülteci geçişleriyle ilgili iddialar sonrası Erdoğan'dan sınır birliklerine çok net mesaj

Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri

Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var