Kastamonu'dan Kars'a Gönül Kitabı Projesi

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Kars'ta Vatandaşların Saçları ve Sakalları Buz Tuttu

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?