Son Dakika Haberleri: Kastamonu'nun Seydiler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

Kastamonu'nun Seydiler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

2 saat önce

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mehmet Erdoğan kazandı.

Kastamonu'nun Seydiler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı..., System.String[]
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mehmet Erdoğan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Erdoğan 598, AK Parti adayı Oğuz Yılmaz 579, CHP adayı Halit Cesur 535 oy aldı.

Erdoğan'ın öz geçmişi -

Erdoğan, 1957'de Seydiler'de doğdu.

İlk ve orta eğitimini Seydiler'de, lise eğitimini Kastamonu'da tamamladı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Enstitüsünde yükseköğrenimini tamamladı.

Seydiler Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak emekliye ayrıldı.

Evli ve iki çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Mehmet Erdoğan, MHP, Kastamonu, Seydiler, Güncel
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