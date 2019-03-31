Kastamonu'nun Seydiler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...
2 saat önce
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mehmet Erdoğan kazandı.
Kastamonu
'nun Seydiler
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Mehmet Erdoğan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Erdoğan 598, AK Parti
adayı Oğuz Yılmaz
579, CHP
adayı Halit Cesur
535 oy aldı.
Erdoğan'ın öz geçmişi -
Erdoğan, 1957'de Seydiler'de doğdu.
İlk ve orta eğitimini Seydiler'de, lise eğitimini Kastamonu'da tamamladı. Gazi Üniversitesi
Eğitim Enstitüsünde yükseköğrenimini tamamladı.
Seydiler Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak emekliye ayrıldı.
Evli ve iki çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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