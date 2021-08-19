Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. İnce, selden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi, vatandaşlara geçmiş olsun dedi.
Sinop
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu. İnce, ardından Tevfikiye köyüne geçerek selde evleri hasar gören vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklierini iletti.
Kaynak: AA
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