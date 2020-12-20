Kastamonu Valisi Çakır'dan Azerbaycan askerlerine mektup - Son Dakika

Kastamonu Valisi Çakır'dan Azerbaycan askerlerine mektup

20.12.2020 14:35
Kastamonu Valisi Çakır'dan Azerbaycan askerlerine mektup, System.String[]

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Dağlık Karabağ'da zaferini ilan eden Azerbaycan askerlerine hitaben mektup yazarak, "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasına katıldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Dağlık Karabağ'da zaferini ilan eden Azerbaycan askerlerine hitaben mektup yazarak, "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasına katıldı.

Kardeşi Ali Çakır 1993 yılında Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Vali Çakır, yazdığı mektubunu Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu'na teslim etti.

Vali Çakır'ın "Selam olsun sana can Azerbaycan" diye başlayan mektubunun bir bölümü şöyle:

"Her şeyiyle, tüm enerjisi ve güvenliğiyle dışa bağımlı olup halkını sefaletle mücadeleye mahkum eden kukla devlet Ermenistan'ın yöneticileri, senin topraklarından kendi topraklarına toprak katarak, sözüm ona Büyük Ermenistan'ı kurma sevdasıyla olmayacak işlere giriştiler. Onların bu sevdaları yıllardır bizim içimizi yaktı. Tarih boyunca Ermeni zulmüne maruz kalıp onların katliamlarıyla, verdikleri acılarla yaşadık. Dünyanın bazı devletleri bu zulüm ve katliamlara sessiz kaldığı gibi destek verenler, katliamları körükleyenler de oldu. Ermenilerle birlikte bu kuklayı oynatanlar, vatan toprağının, onun bir karışının hatta çakıl taşının dahi bizim için ne yüce manalar taşıdığını bilemediler."

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu ise "Kampanyamız Valimiz tarafından kaleme alınan değerli mektubu teslim aldığımız bugün itibari ile sona ermiştir. Kampanyamız sürecindeki samimi destekleri için Valimiz Avni Çakır'a şahsım ve derneğimiz yönetim kurulu adına şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Dağlık Karabağ, Nurullah Çakır, Azerbaycan, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu Valisi Çakır'dan Azerbaycan askerlerine mektup - Son Dakika


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