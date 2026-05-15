'Kasten öldürme' dosyasına 4 milyon lira karşılığında 'intihar' düzenlemesi iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

'Kasten öldürme' dosyasına 4 milyon lira karşılığında 'intihar' düzenlemesi iddiası

15.05.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de kasten öldürme olayının intihar olarak gösterilmesiyle ilgili yapılan görüşmeler, yeni nesil suç örgütleri operasyonu kapsamında ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan bir kişinin cep telefonunda bulunan video kaydında, Ümraniye’deki 'kasten öldürme' olayının 4 milyon lira karşılığında 'intihar' olarak gösterilmesine yönelik görüşme yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kurulan suç örgütüne üye olma' ve 'nüfuz ticareti' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan O. E.'nin cep telefonunda inceleme yapıldı. İncelemede elde edilen bir video kaydında, 1 Aralık 2025 tarihinde Ümraniye’de meydana gelen 'kasten öldürme' olayının 4 milyon lira karşılığında 'intihar' olarak değiştirilmesi ve soruşturmanın bu şekilde yürütülmesine ilişkin görüntülü görüşme yapıldığı tespit edildi.

5 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheliden 3’ünün başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik ise sabah saatlerinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'Kasten öldürme' dosyasına 4 milyon lira karşılığında 'intihar' düzenlemesi iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:12:06. #7.13#
SON DAKİKA: 'Kasten öldürme' dosyasına 4 milyon lira karşılığında 'intihar' düzenlemesi iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.