Katalonya Parlamentosundan Erken Seçim Talebi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde, ayrılıkçı girişimlere karşı çıkan muhalefetteki partiler erken seçime gidilmesini talep etti.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde, ayrılıkçı girişimlere karşı çıkan muhalefetteki partiler erken seçime gidilmesini talep etti.



Katalonya Özerk Parlamentosunda sosyalistlerin girişimiyle kabul edilen önergede, Katalonya Başkanı Quim Torra'dan ya erken seçim ilan etmesi ya da güven oylamasına gitme kararı alması istendi.



Katalonya Sosyalist Partisinin (PSC) inisiyatifiyle sunulan önerge 61'e karşı 62 oyla kabul edildi. Katalan hükümetine dışarıdan destek veren, aşırı sol görüşlü ve bağımsızlık yanlısı parti Halk Birliği Adaylığının (CUP) oylamaya katılmaması önergenin kabulünde kilit rol oynadı.



Katalonya Hükümet Başkanı Torra, herhangi bir bağlayıcılığı olmayan önergedeki iki talebe de karşı olduğunu açıkladı.



Katalonya'da ayrılıkçı girişimlerin başladığı günden bu yana siyasi istikrarsızlık yaşanırken, 2010'dan bu yana 4 seçim (2010, 2012, 2015, 2017) yapıldı.



Ülkedeki siyaset kulislerinde, Katalonya'nın bağımsızlık mücadelesinde sembol tarihler olan 11 Eylül (Katalonya ulusal bayramı Diada ) ve 1 Ekim (2017'deki bağımsızlık yanlısı referandumun yapıldığı tarih) aralığında yeni bir erken seçime gitme olasılığının yüksek olduğu konuşuluyor.



Anayasa Mahkemesi, Puigdemont için çıkarılan yasayı iptal etti



Öte yandan İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya Özerk Parlamentosunda eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont için çıkarılan, bağımsızlık yanlısı bir yasayı iptal etti.



Anayasa Mahkemesi, Katalonya'da milletvekillerinin parlamentoya gelmeden dışarıdan kullanılacak dijital oylarla hükümet kurmasına ve özerk yönetimle ilgili yasaları çıkarmasına imkan tanıyan "Başkanlık Yasası"nı iptal kararı aldı. Söz konusu yasa, Belçika'ya kaçan eski Katalonya Başkanı Puigdemont ve bazı eski hükümet üyeleri için çıkarılmıştı.



Katalonya'daki süreç



İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya Parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.



İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkemede yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.



Savcılık, sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın ilk duruşmalarında Savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." görüşünü savunmuştu. Savcı Zaragoza'nın, "Katalonya'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır. Katalan halkının egemenliği yok, İspanyol halkının egemenliği vardır. Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlar." şeklindeki sözleri dikkati çekmişti.



Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerde 25 yılla hakkında en fazla hapis cezası talep edilen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise kendisinin "siyasi tutuklu" davanın da "siyasi" olduğunu savunmuştu. Junqueras, "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil. Oy kullanmak suç değil çünkü böyle bir şey ceza yasasında yok." demişti.



Tanıkların dinlenmesine devam edilen davanın mayıs ayında sona ermesi bekleniyor.

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