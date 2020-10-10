Katar: Abluka uluslararası barışa ve güvenliğe ciddi tehlike oluşturuyor - Son Dakika

Katar: Abluka uluslararası barışa ve güvenliğe ciddi tehlike oluşturuyor

10.10.2020 18:17
Katar: Abluka uluslararası barışa ve güvenliğe ciddi tehlike oluşturuyor, System.String[]

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi, Katar'a uygulanan ablukanın uluslararası barışa, güvenliğe ve insan haklarına ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi, Katar'a uygulanan ablukanın uluslararası barışa, güvenliğe ve insan haklarına ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Merihi, Bağlantısızlar Hareketi'nin dün video konferans yöntemiyle yapılan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Merihi, Bağlantısızlar Hareketinin tarihi ve amaçları göz önüne alındığında, üye ülkelerin uluslararası alanda krizlerin çözümünde etkili rol oynadığını belirtti.

Katar'a uygulanan ablukanın Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasına ve Bağlantısızlar Hareketi'nin prensiplerine açıkça aykırı olduğunu kaydeden Merihi, "Bu tarz siyaset (abluka), Bağlantısızlar Hareketi'nin birliğine, uluslararası barışa, güvenliğe ve insan haklarına ciddi tehlike arz etmektedir." dedi.

Merihi, Bağlantısızlar Hareketi'nin bu gibi konularda önleyici tavır takınmasının sadece haksız ve yasa dışı uygulamalara maruz kalan ülkelerin değil tüm üye ülkelerin yararına olacağını vurguladı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri, kara, deniz ve hava yolunu kapatmaları ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt, bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

Soğuk Savaş döneminde 1961'de kurulan Bağlantısızlar Hareketi, 120 üye ve 20 gözlemci ülke ile BM'den sonra en büyük uluslararası teşkilatlardan biri olma özelliğine sahip.

Bağlantısızlar Hareketi'nin öncelikli amaçları; üye ülkelerin bağımsızlık ve egemenlikleri ile toprak bütünlüğünü koruma, istila, sömürgecilik, ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele, işgal ve dış müdahalelere karşı koyma olarak tanımlanıyor.

Birleşmiş Milletler, Siyaset, Katar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar: Abluka uluslararası barışa ve güvenliğe ciddi tehlike oluşturuyor - Son Dakika

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