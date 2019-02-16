Katar'da "At, Türk'ün Kanadıdır" Sergisi
50 dakika önce
Ressam Ayten Çağlar'ın "At, Türk'ün Kanadıdır" isimli resim sergisi Katar'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Ressam Ayten Çağlar'ın "At, Türk'ün Kanadıdır" isimli resim sergisi Katar
'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Başkent Doha
'daki Katara Kültürel Köyü'nde ressam Çağlar'ın 10 yıllık emeği sonucu ortaya çıkardığı 23 tablodan oluşan serginin açılışına Türkiye
'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katara Müdürü Halid es-Suleyti ve bazı büyükelçiler katıldı.
16-26 Şubat tarihleri arasında açık kalacak sergide Türk devletlerinin hala korudukları at ırkları ve Osmanlı döneminde sultanların atları ile olan yaşamlarından detaylar yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:57 Kaynak: AA
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