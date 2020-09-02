Katar en güvenli destinasyon seçildi - Son Dakika

Katar, sınırlarını uluslararası ziyaretçilere yeniden açmaya hazırlanırken, turizm sektörünün en önemli veri sağlayıcı ve değerlendirme kuruluşlarından Olery'nin Guest Experience (Misafir Deneyimi) 2020 sıralamasında, Numbeo Güvenlik Endeksi'ne göre üst üste ikinci kez birinci sırada yer alarak dünyanın en güvenli ülkesi konumuna ulaştı.

Dünya turizminde 133 ülkedeki güvenliği ve güvenilirliği izleyen Numbeo Endeksi, ülkelerin konaklama ve turist deneyimini pek çok kriterle değerlendiriyor. Numbeo Endeksi, iş gezileri ve turistik amaçlı seyahatler için en çok tercih edilen destinasyonlardan biri olarak ün kazanan Katar'ın ödüllü misafirperverliğini ve hizmetlerdeki mükemmelliğini bir kez daha tescilledi.

Katar'ın, 2015 yılından bu yana düzenli olarak yer aldığı Numbeo Güvenlik Endeksi'nde Orta Doğu'daki en güvenli destinasyon olarak gösteriyor. Bu yıl yeni yayınlanan sıralama ile Katar 2017'den beri dünya çapında üçüncü kez en güvenli destinasyon seçildi.

Katar Ulusal Turizm Konseyi (QNTC) Genel Sekreteri ve Qatar Airways Grup CEO'su Ekber El Bekir, QNTC'nin uluslararası ziyaretçilere sunulan hizmetleri sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek için iş birliği yaptıkları ortaklarının katkısına değinerek şunları söyledi: "Katar'ın Dünyanın En Güvenli ülkesi olarak seçilmesi, bizi dünyanın en misafirperver ülkesi yapmaya katkıda bulunan kurumların ortak başarısı. Yaklaşan FIFA 2022 Dünya Kupası süresince de Katar'a önemli bir ziyaretçi akını olacağını öngörüyoruz. Misafirlerimizin sporun ve ülkemizin benzersiz otantik deneyiminin tadını çıkaracağına eminiz."

Forbes'in 2019'da ziyaret edilebilecek en iyi 15 yerinden biri olan Katar, Olery tarafından hazırlanan "Orta Doğu'da Misafir Deneyimi" raporunda da en üst sırada yer aldı. Katar, özellikle cruise turizmi, ara durak ve hedef destinasyon kategorilerinde giderek büyürken, 2017'den beri 14 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Dünyanın en büyük şehirlerinden ortalama yedi saatlik uçuş mesafesinde olan Katar'a, altı kıtada 150'den fazla ana noktayı Doha'ya bağlayan ulusal havayolu Qatar Airways ile dünyanın her yerinden kolayca erişilebiliyor. Katar, 80'den fazla ülke vatandaşına vizesiz giriş imkânı da sunuyor.

Katar'da, ödüllü havayolu Qatar Airways'den, en son güvenlik tarama teknolojisine ve güvenlik kontrol noktalarında gelişmiş temassız teknolojiye sahip olan Hamad Uluslararası Havalimanı'na kadar her ziyaretçi temas noktasında güvenlik en önemli öncelik olarak dikkat çekiyor.

Dünya standartlarında sanat galerileri ve ikonik müzelere, UNESCO dünya mirası alanlarına ve doğa harikalarına ev sahipliği yapan Katar; çöl, plajlar ve deniz boyunca çeşitli manzaraları ve modern başkenti Doha ile benzersiz ve otantik deneyimler sunuyor.