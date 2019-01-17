Katar ile ticaret 2 milyar dolara dayandı

Doha'da dün başlayan Türk ticaret fuarında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2018'de 2 milyar dolara dayandığı bilgisini verdi.

Doha'da dün başlayan Türk ticaret fuarında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2018'de 2 milyar dolara dayandığı bilgisini verdi.

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