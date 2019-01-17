Son Dakika Haberleri: Katar ile ticaret 2 milyar dolara dayandı

Katar ile ticaret 2 milyar dolara dayandı

8 dakika önce

Doha'da dün başlayan Türk ticaret fuarında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2018'de 2 milyar dolara dayandığı bilgisini verdi.

Katar ile ticaret 2 milyar dolara dayandı, System.String[]
Doha'da dün başlayan Türk ticaret fuarında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2018'de 2 milyar dolara dayandığı bilgisini verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:50 

Doha, Katar, Ekonomi
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