Katar ile ticaret 2 milyar dolara dayandı
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Doha'da dün başlayan Türk ticaret fuarında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2018'de 2 milyar dolara dayandığı bilgisini verdi.
Doha'da dün başlayan Türk ticaret fuarında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2018'de 2 milyar dolara dayandığı bilgisini verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:50
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