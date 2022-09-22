İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA

İsrail, Banka, Gazze, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Katar'ın mali yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.