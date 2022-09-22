Katar'ın mali yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Katar'ın mali yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

22.09.2022 15:45
Katar'ın mali yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Katar, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 bin aileye mali yardım dağıtımına başladı.

Katar, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 bin aileye mali yardım dağıtımına başladı.

İhtiyaç sahibi Gazzeliler, Katar'ın daha önce açıkladığı mali destek faaliyetleri kapsamındaki nakdi yardımı alabilmek için hükümete ait banka şubesine giderek yardımlarını alıyor.

Katar İçişleri Bakanlığına bağlı Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinden dün yapılan açıklamada, Gazze'de ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 bin aileye yüzer dolar verileceği bildirilmişti.

Katar'ın ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı bu yardım, 2018'de Birleşmiş Milletler'le imzalanan anlaşma çerçevesinde gönderiliyor.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

YORUMLAR
500
Kassam Tugayları, yerli üretim insansız hava aracı 'Şihab' için anıt yaptı Kassam Tugayları, yerli üretim insansız hava aracı 'Şihab' için anıt yaptı Katar Emiri, Filistin'deki 'yerleşimci işgalini' ve Suriye'deki 'uluslararası acizliği' eleştirdi Katar Emiri, Filistin'deki 'yerleşimci işgalini' ve Suriye'deki 'uluslararası acizliği' eleştirdi
Kaynak: AA

İsrail, Banka, Gazze, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'ın mali yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:22 Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz
15:18 Düğününe hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti
15:19 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla duyuru yayınladı
15:07 Rusya'da askeri seferberlik kargaşası! Kadınlar, eşleri askere alınmasın diye kol ve bacaklarını kırıyor
14:53 İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı
14:47 Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın
14:33 Kavgada kardeşi için korkup balkona çıkan adam, husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
14:21 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!
14:20 Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
14:09 Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 15:45:22. #1.12#
SON DAKİKA: Katar'ın mali yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement