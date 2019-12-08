Katar ve Kuveyt'ten, 24. Körfez Ulusları Kupası şampiyonu Bahreyn'e tebrik

Katar ve Kuveytli yetkililer, başkent Doha'da düzenlenen 24. Körfez Ulusları Kupası final maçını kazanarak şampiyon olan Bahreyn'i tebrik etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kardeş ülkelerin 24. Körfez Ulusları Kupası'na katılmasından ötürü mutlu olduk. Onlarla birlikte harika günler yaşadık. Şampiyon olan Bahreyn'i tebrik ediyor diğer takımlara da daha fazla şans diliyoruz." ifadesini kullandı.

Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani de Twitter hesabından Bahreyn Milli Takımı'nı tebrik etti ve Katar'ın büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasından ötürü gurur duyduklarını kaydetti.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da Katar Emiri Şeyh Temim'e gönderdiği telgrafta hem şampiyon olan Bahreyn'i hem de kupaya ev sahipliği yapan Katar'ı tebrik etti.

24. Körfez Ulusları Kupası final karşılaşmalarında Suudi Arabistan Milli Takımı ile karşı karşıya gelen Bahreyn Milli Takımı, maçı 1-0 kazanarak şampiyonluğa yükselmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, 13 Kasım'da, 24. Körfez Uluslararası Kupası'na katılma kararı aldıklarını açıklamıştı. Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 24. Körfez Ulusları Kupası, Körfez krizinin aşılması yolunda olumlu katkı sağladı.

Karşılaşmalar öncesinde Körfez ülkeleri liderlerinden çözüm sinyalleri gelmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.