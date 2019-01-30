Son Dakika Haberleri: Katarlıların Asya Kupası'nda Final Sevinci

Katarlıların Asya Kupası'nda Final Sevinci

25 dakika önce

Katar'ın 2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 yenerek finale çıkması binlerce Katarlıyı sokaklara döktü.

Katarlıların Asya Kupası'nda Final Sevinci, System.String[]
Katar'ın 2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 yenerek finale çıkması binlerce Katarlıyı sokaklara döktü.

Ülkelerinin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla başkent Doha'daki "Korniş" olarak bilinen sahil yoluna akın eden Katarlılar takımlarının zaferini kutladı.

Aynı zamanda 2019 Asya Kupası'nın izlenmesi için dev ekranların yerleştirildiği ticaret merkezlerinde de galibiyet kutlamaları yapıldı.

Katar Başbakanı'ndan tebrik

Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani de BAE'yi yenerek tarihinde ilk kez Asya Kupası'nda finale çıkmayı başaran Katar milli futbol takımını kutladı.

Başbakan Şeyh Abdullah, Twitter hesabından, "Milli takımımızla, geleceğin ekibiyle gurur duyuyoruz, bu yüzden başınızı dik tutun ve Katar halkını sevindirin. Finalde başarılar." paylaşımında bulundu.

Katar ile Japonya arasındaki final mücadelesi 1 Şubat Cuma günü Abu Dabi'de oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:38 Kaynak: AA

Doha, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Asya, Spor
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