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Kate Middleton ve Meghan Markel'in 2019' yılından beri bir birleri ile konuşmadıkları iddia edildi - Son Dakika

Kate Middleton ve Meghan Markel'in 2019' yılından beri bir birleri ile konuşmadıkları iddia edildi

Biyografi yazarı Omid Scobie, Kate Middleton ve Meghan Markel'in 2019 yılından bu yana birbirleriyle konuşmadıklarını iddia etti. Scobie, Kraliyet Ailesi hakkındaki yeni kitabının tanıtımı için bir Fransız dergisinde yayınlanan yazısında, Kate'in görümcesi Meghan'la dışarıdan göründüğünden çok daha az zaman geçirdiğini söyledi. Ayrıca, Harry ve Meghan'ın geçen Noel'de Kate ve William'ın çocuklarına yediye yolladıklarını fakat Kate ve William'ın mesajlarına cevap bile vermediklerini iddia etti.

Kate Middleton ve Meghan Markel\'in 2019\' yılından beri bir birleri ile konuşmadıkları iddia edildi
25.11.2023 - 12:57,  Güncelleme: 13:02
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Biyografi yazarı, Kate Middleton ve Meghan Markel'in 2019 yılından küs olduklarını ve bir birleri ile konuşmadıklarını iddia etti.

Omid Scobie, Kraliyet Ailesi hakkındaki yeni kitabının tanıtımını yapmak için bir Fransız dergisinde yayınlanan yazısında, Kate'in görümcesi Meghan'la dışarıdan göründüğünden çok daha az zaman geçirdiğini söyledi.

Harry ve Meghan'ın geçen Noel'de Kate ve William'ın çocuklarına yediye yolladıklarını fakat Kate ve William'ın mesajlarına cevap bile vermediklerini idddia etti.

'Meghan'ın sözcüsü' olarak adlandırılan yazar, Sussex Düşesi'nin 'bir daha İngiltere'ye ayak basmak istemediği', Birleşik Krallık'ta 'asla evinde hissetmediği' ve 'bir daha asla İngiliz monarşisine dahil olmak istemediği' iddialarını tekrarladı .

İddialar dün Paris Match dergisinde Scobie'nin ikinci kraliyet kitabı Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival'ın tanıtımı için ortaya çıktı.

Kitabın Salı günü yayınlanmasından önce Paris Match'te yer alan makale, Scobie'nin Kraliyet Ailesi'nin durumu hakkındaki kendi görüşleri ve görünüşe göre dergi gazetecisinin yorumuyla birleşen karmaşık bir alıntılar yığınından oluşuyor.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Ünlüler Kate Middleton ve Meghan Markel'in 2019' yılından beri bir birleri ile konuşmadıkları iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kate Middleton ve Meghan Markel'in 2019' yılından beri bir birleri ile konuşmadıkları iddia edildi - Son Dakika
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