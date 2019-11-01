Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|550,405661
|-0,74
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061132
|-0,53
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,341146
|-0,37
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053861
|-0,26
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,000139
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014071
|-4,30
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030542
|-0,63
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023532
|-0,46
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,716806
|-0,14
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,417432
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048627
|-4,13
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,095936
|-3,80
|Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,103673
|-2,52
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108810
|-2,50
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,031381
|-2,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,761434
|-1,81
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,258632
|-1,05
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,931247
|-0,94
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043485
|-0,85
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,020344
|-0,84
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,002517
|-1,49
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022291
|-0,69
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,411828
|-0,58
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,016773
|-0,14
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,191314
|-0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,902681
|-0,22