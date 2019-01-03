Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|520,211873
|1,67
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,045240
|1,11
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,052622
|0,97
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,034536
|0,96
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,323165
|0,96
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012098
|3,01
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020842
|1,29
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020884
|1,15
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,925355
|1,06
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048238
|0,92
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023841
|1,70
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,060486
|1,45
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,050505
|1,37
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|55,081207
|1,27
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,028625
|1,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,063311
|0,56
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,771068
|0,54
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,009938
|0,35
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,020005
|0,22
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,051110
|0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030481
|1,35
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015979
|1,33
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052416
|1,24
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,929174
|1,18
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,918782
|1,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,689916
|2,13
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|201,963489
|1,92
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,050979
|1,91
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032224
|1,34
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054191
|1,34
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,478536
|0,07
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018059
|0,07
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,049172
|0,07
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|19,410637
|0,06
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|224,351938
|0,06