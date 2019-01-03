Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

56 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 520,211873 1,67
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,045240 1,11
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052622 0,97
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034536 0,96
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,323165 0,96
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012098 3,01
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020842 1,29
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020884 1,15
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,925355 1,06
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048238 0,92
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023841 1,70
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,060486 1,45
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,050505 1,37
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 55,081207 1,27
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028625 1,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063311 0,56
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,771068 0,54
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009938 0,35
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020005 0,22
Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,051110 0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030481 1,35
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015979 1,33
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,052416 1,24
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,929174 1,18
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,918782 1,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,689916 2,13
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,963489 1,92
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,050979 1,91
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032224 1,34
TEB Portföy Altın Fonu 0,054191 1,34
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,478536 0,07
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018059 0,07
Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,049172 0,07
Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 19,410637 0,06
İş Portföy Para Piyasası Fonu 224,351938 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Ekonomi
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