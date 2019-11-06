Katı atık ücretlerini Kuşadası belediyesi toplayacak

Katı atık ücretlerini bundan böyle Kuşadası Belediyesi toplayacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından toplanarak Kuşadası Belediyesi'ne aktarılan katı atık ücretleri yılda iki taksit halinde tahsil edilecek.



Kuşadası Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde gerçekleşti. Müdürlüklerden gelen, komisyonlara havale edilen konuların görüşüldüğü ve Meclis üyeleri tarafından verilen önergelerin ele alındığı toplantıda, ASKİ tarafından tahsil edilerek Kuşadası Belediyesi'ne aktarılan katı atık ücretlerinin bundan böyle Kuşadası Belediyesi tarafından toplanmasına karar verildi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, katı atık bedellerinin ASKİ tarafından toplanarak Kuşadası Belediyesi'ne aktarılmasının süreci uzattığına dikkat çekerek "Katı atık bedellerinin belediyemiz tarafından toplanması tahsilatı hızlandıracaktır. Bu bedeli Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki taksit halinde almayı planlıyoruz" dedi. Katı atık bedellerinin Kuşadası Belediyesi tarafından tahsil edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. - AYDIN