Üye Girişi
Katil zanlısı, gazetecinin kaburgasını çatlattı - Son Dakika

Katil zanlısı, gazetecinin kaburgasını çatlattı

05.11.2021 11:36
Katil zanlısı, gazetecinin kaburgasını çatlattı

Denizli'de aranan şahıs ve arkadaşı, kendisinin yakalanma anlarını görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

Denizli'de aranan şahıs ve arkadaşı, kendisinin yakalanma anlarını görüntüleyen gazeteciye saldırdı. Hastanede el bileği ve kaburgasında hasar oluşan gazeteci şikayetçi olurken, aranan şahsın ise kaymakamın oğlunun öldürülmesiyle ilgili arandığı öğrenildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ihbar üzerine metruk binaya giren polis ekipleri bir şahsın kaçtığını fark etti. Yapılan çalışma sonrası kaçan şahsın karanlık bir köşede saklandığı tespit edildi. Polis ekipleri şahsı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Polis aracına götürülen şahıs kendisini görüntüleyen İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz'a "Neden çekiyorsun" diyerek küfür etmeye başladı. Bu sırada şahsın arkadaşı olduğu öğrenilen Can Turaç Gümüş bir yandan, İbrahim Sarıekiz ise bir yandan Yılmaz'a tekmeler savurdu. Bu anlar Yılmaz'ın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaburgasında çatlak ve el bileğinde ise ödem oluşmuş

Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan Yılmaz, göğsüne aldığı darbe nedeniyle bir süre nefes alamadı. Yılmaz'ın şikayetçi olması üzerine Can Turaç Gümüş ve İbrahim Sarıekiz gözaltına alındı. Hastaneye götürülen Hüseyin Yılmaz'ın kaburgasında çatlak olduğu el bileğinde ise ödem oluştuğu tespit edildi. Yılmaz polis merkezine giderek iki şahıstan da şikayetçi oldu.

O anları anlatan Hüseyin Yılmaz, "Aranan şahsın haberini yapmak için olay yerine gittim. Şahıs ekip aracına götürülürken arkadaşı ile birlikte tekmeler ile bana saldırdı. Göğsüme aldığım darbe nedeniyle bir süre nefes alamadım. Olduğum yerde kaldım. Daha sonra hastaneye geldiğimde göğsümde çatlak oluştuğu, elimde ise ödem oluştuğunu söylediler. Polis merkezine giderek şikayetçi olacağım" dedi.

Kaymakamın oğlunun öldürülmesi olayından aranıyormuş

Genel Bilgi Toplama (GBT) üzerinden kimlik sorgulamasının yapılması için kimliği istenen İbrahim Sarıekiz, kimliğinin yanında olmadığını ve TC kimlik numarasını da bilmediği yalanını söyleyerek kurtulmak istedi. Yapılan parmak izi sorgusunda ise İbrahim Sarıekiz'in 2019 yılında Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlunun Denizli'de öldürülmesi olayına karıştığı ve bu nedenle arandığı öğrenildi. - DENİZLİ

Katil zanlısı, gazetecinin kaburgasını çatlattı
Katil zanlısı, gazetecinin kaburgasını çatlattı
Katil zanlısı, gazetecinin kaburgasını çatlattı

İhlas Haber Ajansı, Merkezefendi, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Katil zanlısı, gazetecinin kaburgasını çatlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak 11:27 ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı 11:25 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı 11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor 11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı 10:56 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi: Ben sizler için burada öleceğim 10:50 Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi: Ben sizler için burada öleceğim
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider 10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza 10:09 Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza

Son Dakika Haberleri
11:25 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor
11:24 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı
11:22 Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
11:09 Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı
11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor
10:56 Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı
10:55 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız
10:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi         
11:32
Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor         
11:26
Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:23
İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı         
11:15
MSB sosyal medyada paylaşılan MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti         
11:03
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız         
10:54
Yolda gördüğü arkadaşına Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı         
10:34
Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik         
10:24
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 11:42:20. #1.13#
SON DAKİKA: Katil zanlısı, gazetecinin kaburgasını çatlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement