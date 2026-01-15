Katılım Sigortacılığı Etkinliği Marmara'da - Son Dakika
Ekonomi

Katılım Sigortacılığı Etkinliği Marmara'da

Katılım Sigortacılığı Etkinliği Marmara'da
15.01.2026 15:31
Marmara Üniversitesi'nde katılım sigortacılığı üzerine etkinlik düzenlendi, akademik tartışmalar yapıldı.

Katılım sigortacılığı alanındaki bu yılın ilk etkinliği Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (SEDDK) yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsünce (MÜİSEF) organize edilen "Katılım Sigortacılığında Güncel Gelişmeler" başlıklı etkinlik dün Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşması MÜİSEF Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın tarafından yapıldı. Açılışın ardından SEDDK Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım tarafından gerçekleştirilen sunumda katılım sigortacılığı ve katılım bireysel emeklilik sisteminin genel görünümü ele alındı.

Sunumda ayrıca, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Doğu Asya ve Pasifik (EAP) ile Avrupa ve Orta Asya (ECA) ülkelerindeki katılım sigortacılığı mevzuatının mevcut durumu, katılım finans alanında faaliyet gösteren uluslararası standart belirleyici kuruluşların düzenlemeleri ve katılım sigortacılığı danışma komitelerinin kararlarında en sık karşılaşılan konular akademik ve uygulama yönüyle değerlendirildi.

Bunun yanı sıra söz konusu uluslararası kuruluşlar ve küresel uygulamalarla uyumu güçlendirmeye yönelik olarak SEDDK tarafından hazırlanan taslak yönetmeliğin genel yaklaşımı ve kapsamı katılımcılarla paylaşıldı. Programın interaktif kısmında ise katılımcılardan gelen sorular cevaplandı.

Etkinlik sonrasında gerçekleştirilen özel toplantıda ise katılım sigortacılığı alanında akademi-kamu-sektör işbirliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu ve geleceğe dönük işbirliği imkanları ele alındı.

Kaynak: AA

