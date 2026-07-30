Katy Perry'ye konserde "yanlış yön" sürprizi - Son Dakika
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Katy Perry'ye konserde "yanlış yön" sürprizi

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Sahne şovları mile nam salan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, bir konserinde büyük şok yaşadı. Dev bir plastik şişenin içinde, kendisini dinleyen hayranlarının üstünde sürüklenen Perry, beklemediği bir hareketle karşılaştı. Konsere gelenler, ünlü şarkıcıyı gitmesi gereken yerin tam tersi yönüne taşıdı. İşler kontrolden çıkarken, konser kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti. O anlar kameralara yansıdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, sıra dışı sahne şovlarıyla tanındığı konserlerinden birinde beklenmedik bir olay yaşadı. Gösteri sırasında dev bir plastik şişenin içine giren ünlü yıldız, kalabalığın üzerinde hayranlarının elleri arasında ilerlemeye başladı.

KONSER KONTROLDEN ÇIKTI

Ancak seyirciler, Perry'yi gitmesi gereken yönün tam tersine doğru taşımaya başlayınca kısa süreli bir kargaşa yaşandı. Durumun kontrolden çıkması üzerine konsere kısa bir ara verildi; ardından ünlü şarkıcı sahneye dönerek performansına kaldığı yerden devam etti.

Katy Perry, Plastik, Magazin, Güncel, Naima, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Katy Perry Katy Perry'ye konserde 'yanlış yön' sürprizi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Katy Perry'ye konserde "yanlış yön" sürprizi - Son Dakika
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