Fenerbahçe turladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve ilk maçtaki 1-0'lık üstünlüğünü koruyarak bir üst tura yükseldi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Türkiye'ye ülke puanına 0.100 puan katkı sağladı.

RAKİP STURM GRAZ

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bir sonraki turda İskoçya'dan Hearts'ı eleyen Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşti.

ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe'nin tur atladığı maçın ardından UEFA'da ülke puanı da hemen güncellendi. İşte son durum: