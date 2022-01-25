Kavak Belediyesi elverişsiz hava şartlarında sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika

Kavak Belediyesi, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AA muhabirine, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın insanlar gibi sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

İlçeyi adım adım dolaşarak doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını gördüklerinde elleriyle besleyen zabıta ekiplerinin sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek ve su bıraktıklarını anlatan Sarıcaoğlu, "Dilsiz can dostu sokak hayvanları, Allah'ın insanlara emanetidir. Can dostumuz sokak hayvanlarının elverişsiz soğuk ve karlı havada aç kalmaması için belediye olarak tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Hayvanlarımız için ilçemizin çeşitli yerlerine yiyecek ve su bıraktık. Yine belediye zabıta aracımızda bulundurduğumuz mamayı ekiplerimiz sokakta sahipsiz hayvan gördüklerinde durup o hayvanlara mama veriyor." dedi.

Her canlıya yapılan iyilikte sevap olduğunu vurgulayan Sarıcaoğlu, vatandaşların evlerinde, lokanta ve fırın gibi iş yeri sahiplerin de artan yemek ve ekmeklerini çöpe atmak yerine aç kalan hayvanlara verebileceğini kaydetti.