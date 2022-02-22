Kavak Kaymakamı Saygılı okul inşaatını inceledi - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçede yapımına başlanılan Anadolu lisesi inşaatında incelemede bulundu.
Saygılı, Mehmet Paşa Mahallesi Çal mevkisinde bir hafta önce temeli atılan Anadolu lisesi inşaatında incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.
24 derslikli olacak okulun 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmete gireceği, mevcut 14 derslikli Kavak Anadolu Lisesi'nin de özel eğitim okulu olarak değerlendirileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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