Son Dakika Haberleri: Kavak'ta "100. Yıl Hatıra Ormanı" Oluşturuldu

Kavak'ta "100. Yıl Hatıra Ormanı" Oluşturuldu

32 dakika önce

Kavak'ta, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla "100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Kavak'ta
Kavak'ta, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla "100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Kavak Kaymakamlığı, Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ve Kavak Orman İşletme Şefliğince, OSB mevkindeki 13 bin 500 metrekare arazinin tahsis edildiği "100. Yıl Hatıra Ormanı"na 1919 fidan dikildi.

Kaymakam Recep Koşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1919 fidanın Kavak Orman İşletme Şefliğinden temin edildiğini belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla '100. Yıl Hatıra Ormanı' oluşturduk. Atatürk, 100 yıl önce 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktığından biz de oluşturduğumuz hatıra ormanına 1919 fidan diktik." dedi.

Fidan dikimine Kaymakam Koşal'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, OSB Müdürü Ali İhsan Uzun, Orman İşletme Şefliği orman muhafaza memurları ve OSB'deki müteşebbisler ve çalışanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:06 Kaynak: AA

OSB, Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Kavak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı Sürücü Polis Aracının Camını Kırdı, Annesi de Bastonla Polise Saldırdı Son Dakika! Bakan Pakdemirli Duyurdu: Tanzim Satış Ürünleri Zincir Marketlerde de Satılacak Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Yayına Sarhoş Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:38:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavak'ta "100. Yıl Hatıra Ormanı" Oluşturuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]