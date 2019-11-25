Kavak'ta her eğitim kurumuna bir fidan
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Kavak'ta "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla "Her Eğitim Kurumunda Bir Fidan" etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:54 Kaynak: AA
Kavak'ta "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla "Her Eğitim Kurumunda Bir Fidan" etkinliği düzenlendi.
Türk Eğitim-Sen Kavak temsilcileri Erdinç Etli, Fatih Mumcu ve Caner Candemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde bulunan tüm okulları ziyaret edip okul bahçesine fidan dikti.
Öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını belirten Candemir, bundan böylede eğitim kurumlarının bahçelerine diğer etkinlik ve anma günlerinde de fidan dikeceklerini söyledi.
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