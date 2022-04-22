Kavak'ta kan bağışı kampanyasında 41 ünite bağış alındı - Son Dakika

Kavak'ta Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında ramazan ayı ve koronavirüs dolayısıyla azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Kavak ilçesinde kan bağışı otobüsüyle bağış kabul edildi.

Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'nde konuşlandırılan kan bağış otobüsünde saat 19.30 ila 23.30 arasında 41 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay ekip başkanı Musa Yılmaz, kan toplama aracına bağışta bulunmak üzere 50 kişinin müracaat ettiğini söyledi.

Durumu uygun olan 41 kişiden kan bağışı aldıklarını anlatan Yılmaz, "Özellikle Kredi Yurtlar Kurumu Kavak Öğrenci Yurdu'nda kalan meslek yüksekokulu öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Öğrencilerimizin ilgi göstermesi bizi memnun etti. Kendilerine teşekkür ederim. Bizim için bir ünite kan dahi çok önemli. Çünkü bir ünite kan, 3 can demek." dedi.