Kavak'ta karantinadaki vatandaşlara yemek desteği - Son Dakika

Kavak'ta karantinadaki vatandaşlara yemek desteği

25.11.2020 14:00
Kavak'ta karantinadaki vatandaşlara yemek desteği, System.String[]

Kavak Belediyesi tarafından 14 günlük karantina sürecini evde geçirmek zorunda olan vatandaşlar için 'ücretsiz yemek desteği' sağlanmaya başlandı.

Kavak Belediyesi tarafından 14 günlük karantina sürecini evde geçirmek zorunda olan vatandaşlar için 'ücretsiz yemek desteği' sağlanmaya başlandı.

Kavak'ta Kovid-19 nedeniyle karantina altında bulunanlara ücretsiz yemek servisi başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, "Karantinadaki vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacak tedavileri boyunca yanlarında olacağız. Hazırlanan yemekler, izolasyonlu kaplarla karantinadaki vatandaşların adreslerine zabıta ekipleri tarafından ulaştırılacak" dedi.

Pandemi devam ettikçe vatandaşlara desteklerinin süreceğini belirten Başkan Sarıcaoğlu, "Ülkemiz zor dönemden geçiyor. Bu dönemde bizlerde Kavak Belediyesi olarak bu hastalıktan etkilenen halkımızın yanında ve destekçisi olacağız. Birçok yerde olduğu gibi ilçemizde de etkili olan ve salgın nedeniyle evlerinde tedavi gören ya da karantina altında bulunan halkımıza İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ile müşterek bir çalışma yaparak yemek desteği vermeye başladık. Pandemi koşulları devam ettikçe bu hizmeti sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kavak Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Aldülkadir Koçoğlu da temaslı olmaları nedeniyle karantina altına alınan veya tedavi nedeniyle evlerinde olan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Hastalarımızın takiplerini ekiplerimizce sıkı bir biçimde yapıyoruz. Bu zorlu süreçte günün her saati onlarla birlikteyiz. Hastalarımızdan tek ricamız her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkmamalarıdır. Unutmayalım ki bu hastalığı ancak kurallara uyarsak yenebiliriz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kavak'ta karantinadaki vatandaşlara yemek desteği

İbrahim Sarıcaoğlu, Karantina, Zabıta, Kavak, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kavak'ta karantinadaki vatandaşlara yemek desteği - Son Dakika


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