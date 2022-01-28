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Kavak'ta Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açıldı - Son Dakika

Kavak'ta Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açıldı

28.01.2022 12:14
Kavak'ta Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açıldı

Kavak ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nin açılışı yapıldı.

Kavak ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nin açılışı yapıldı.

Kaymakam Ömer Saygılı, Adnan Menderes Caddesi'ndeki marketin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinin ülkenin en önemli çiftçi kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.

İlçenin Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'ne kavuşmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Saygılı, "Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçimize sağladığı imkanlarla gelişmesine ve büyümelerine katkı sağlayan önemli bir kuruluştur. Açılışı yapılan marketle inanıyorum ki piyasadaki fiyat istikrarını koruyacak. Bu tür marketler, piyasa için bir denge unsuru olacak ve rekabeti getirecek." dedi.

Daha sonra marketin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Müftüsü Yakup Belen, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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