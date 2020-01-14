Kavaklıdere'de kaza: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kavaklıdere'de kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Kavaklıdere'de kaza: 3 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavaklıdere'de kaza: 3 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 48 YG 353 plakalı kamyonet sürücüsü Serkan Harman, Tilkiler mevkiine geldiğinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç sağa sola savrulurken yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü Serkan Harman, Melih Topal ve Uğur Şahin yaralandı.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 acil servis ambulansı sevk edildi. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların Yatağan Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk müdahalesi sonrası durumlarının ciddi olmadığı açıklandı. - MUĞLA

Kavaklıdere, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:03 Kaynak: İHA
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