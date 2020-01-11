Kavaklılar tirit gecesinde buluştu - Son Dakika
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Kavaklılar tirit gecesinde buluştu

6 saat önce

Samsun'da yaşayan Kavaklılar, İlkadım Kavaklılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen tirit gecesinde bir araya geldi.

Kavaklılar tirit gecesinde buluştu, System.String[]

Samsun'da yaşayan Kavaklılar, İlkadım Kavaklılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen tirit gecesinde bir araya geldi.

İlkadım Kavaklılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Levent Kaya, Atakum'daki bir düğün salonunda düzenlenen programda, Kavaklıların birbiriyle tanışmasını, yardımlaşmasını ve dayanışmasını sağlamak amacıyla kurulduklarını söyledi.

Bu yıl birincisini düzenledikleri tirit gecesinde bir araya geldiklerini dile getiren Kaya, "Uzakta oturan, uzun zaman birbirlerini görmeyen hemşehrilerimiz buluştu. Tirit davetimize katılımınızdan dolayı hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Programa CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

İlkadım, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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