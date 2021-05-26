Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti - Son Dakika

Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti

26.05.2021 11:47

Bursa'da yaşayan 57 yaşındaki Hasan Ateşli, evinin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşi İbrahim Ateşli'yle tartıştı. Tartışma sırasında gözü dönen Hasan Ateşli önce kardeşini tabancayla vurup öldürürken; sonrasında ise intihar etti. Olay yerine gelen aile üyeleri ise sinir krizi geçirdi.

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi'nde bugün saat 09.30 sıralarında Hasan Ateşli, kardeşi İbrahim Ateşli'nin evine gitti. Ağabey- kardeş arasında balkonda, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Tartışma sırasında Hasan Ateşli, belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla kardeşi İbrahim'i vurdu. İbrahim Ateşli kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Ateşli bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan ve İbrahim Ateşli kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi. İki kardeşin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp morguna gönderildi.

Gözü dönmüş adam, önce kardeşini öldürdü sonra kendi kafasına sıktı

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hasan Ateşli'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu, İbrahim Ateşli'nin ise ablasıyla birlikte yaşadığı bildirildi. Olay yerine gelen Hasan Ateşli'nin eşi S.A. ise sinir krizi geçirdi.

Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti

İntihar, Bursa, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a sahip çıktı Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler! İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler! Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
12:37 Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor
12:13 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi
12:13 Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı
12:08 Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır
11:47 Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti
11:44 Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
11:41 Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı
11:22 Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor
11:22 Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi
Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak mı? Yönetim, çifte kupalı teknik direktörün taleplerini veto etti Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak mı? Yönetim, çifte kupalı teknik direktörün taleplerini veto etti         
13:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya tam destek: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya tam destek: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz         
12:46
120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi         
12:14
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor         
11:23
Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi         
11:15
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık         
10:09
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim         
09:51
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 13:38:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement