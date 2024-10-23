Kavram Eğitim Kurumları 50 Yaşında - Son Dakika
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Kavram Eğitim Kurumları 50 Yaşında

Kavram Eğitim Kurumları, 50. yılını kutladı; eğitimdeki katkıları vurgulandı.

23.10.2024 13:11
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(ANKARA) - Kavram Eğitim Kurumları, 50. yıl dönümünü kutladı. Eğitim dünyasından önemli isimlerin katıldığı etkinlikte, kurumun yarım asırlık serüveni, hem Türkiye'nin eğitim sistemine katkıları hem de öğrencilere sunduğu desteklerle öne çıktı.

Kavram Eğitim Kurumları'nın kurucusu Bahattin Durmuş, 50 yıl boyunca en önemli kazancının insanlarla olan ilişkileri olduğunu belirtti. Durmuş, "Sürekli insan kazandım. İnsanlara hizmet etmekten dolayı saygı ve sevgi en önemli sermaye oldu. En önemli unsur, insanın kendine duyduğu saygı, sevgi ve güvendir. Dolayısıyla hepsini kazandım" dedi.

Ümit Kalko: 50. yıl çok kıymetli bir başarı

Kavram Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, kurumun yarım asırlık başarısının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Kalko, "50. yıl gerçekten çok kıymetli bir kavram. Bugün dünyada 50 yılını dolduran marka sayısı çok az. Dershanelerin kapanma sürecinde yaşadığımız zorlukları aştık ve yeni bir döneme uyandık. O dönem özel öğretim kursu olarak devam ettik. İsmimiz değişti ama eğitimdeki misyonumuz aynı kaldı" dedi.

İnan Akgün Alp: Kavram, eğitimin değerli bir parçasıdır

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kavram'ın Türkiye'nin dört bir yanındaki başarılı bireyler yetiştirdiğine vurgu yaparak, "Bugün ülkemizde birçok iş adamı, siyasetçi ve sanatçımız Kavram Eğitim Kurumları'nda yetişmiştir. Kurucusu Bahattin Durmuş ve ekibine, eğitime katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Nice elli yıllar diliyorum" diye konuştu.

Ümit Kalko: Eğitimde 50 yıl, Türkiye için büyük bir gurur

Ümit Kalko, röportajında Kavram Eğitim Kurumları'nın 50 yıllık yolculuğunun sadece eğitim sektörü için değil, Türkiye için de önemli olduğunu belirtti. Kalko, "Türkiye'de 50 yılını dolduran şirket sayısı çok az. Eğitimde böyle bir başarıyı yakalamak bizim için büyük bir gurur. 74 şehirde, 100'e yakın şubemiz ve 30 bine yakın öğrencimizle, binlerce öğretmenimizle bu başarıyı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Işık: Kavram eğitimin bir numarası olmaya devam edecek

Kavram Eğitim Kurumları'nın Genel Müdürü Selçuk Işık ise kurumun 1974'ten bu yana birçok zorlukla karşılaştığını ancak her zaman ayakta kalmayı başardığını belirtti. Işık, "50. yılı kutlamak bizlere nasip oldu. Hedefimiz, Kavram'ı bulunduğu noktadan daha da ileriye taşıyarak, eğitimin bir numarası yapmaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

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