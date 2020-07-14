Kaya, Boztepe ve Pırıltı'nın isimleri Kepez'in caddelerinde yaşayacak - Son Dakika

Kaya, Boztepe ve Pırıltı'nın isimleri Kepez'in caddelerinde yaşayacak

Adalet Partisi Antalya Milletvekilleri Galip Kaya, Hasan Fehmi Boztepe, Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı'nın isimleri Kepez'in caddelerinde yaşayacak.

Adalet Partisi Antalya Milletvekilleri Galip Kaya, Hasan Fehmi Boztepe, Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı'nın isimleri Kepez'in caddelerinde yaşayacak.

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Kepez Belediyesi, Antalya'ya hizmet etmiş siyasetçilerin hatıralarını kalıcı eserlere vererek yaşatmaya devam ediyor. Kepez Belediye Meclisi'nin, Temmuz Ayı Olağan Toplantısında, Antalya'ya hizmet etmiş 3 siyasetçinin isimlerinin de ilçedeki caddelere verilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti. Kepez meclisinin aldığı bu kararla, Adalet Partisi Antalya Milletvekilleri Galip Kaya, Dr. Hasan Fehmi Boztepe ve Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Mehmet Pırıltı'nın isimleri artık Kepez'in caddelerinde yaşayacak.


3 vekilin ismi 3 caddeye


Adalet Partisi (AP)'nden 12. ve 13'ncü dönemlerde Antalya Milletvekilliği yapan Manavgat doğumlu Dr. Hasan Fehmi Boztepe'nin ismi Beşkonaklılar Mahallesi, Adalet Partisi'nden 1977-1980 yılları arasında 16. dönem milletvekili olarak görev yapan Korkuteli doğumlu Galip Kaya'nın ismi Kültür Mahallesi, Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyeliği (7 Haziran 1964 – 14 Ekim 1973) yapan Mehmet Pırıltı'nın ismi, Fabrikalar Mahallesi'ndeki caddelere verildi. Beşkonaklılar Mahallesi'ndeki 4416 Sokak; Dr. Hasan Fehmi Boztepe Caddesi, Kültür Mahallesi 3816 Sokak; Galip Kaya Caddesi, Fabrikalar Mahallesi 3049 Sokak; Mehmet Pırıltı Caddesi oldu. - ANTALYA

Adalet Partisi, Antalya, Boztepe, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaya, Boztepe ve Pırıltı'nın isimleri Kepez'in caddelerinde yaşayacak - Son Dakika
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