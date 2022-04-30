KAYA DÜŞEN DAĞLARI ÇELİKLE ÖRÜYORLAR - Son Dakika
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KAYA DÜŞEN DAĞLARI ÇELİKLE ÖRÜYORLAR

30.04.2022 09:38

ERZURUM'da dağlar, kaya parçalarının özelikle yağışlar sonrası koparak yaralamalı ve ölümlü kazalara yol açması nedeniyle çelikle örülüyor.

ERZURUM'da dağlar, kaya parçalarının özelikle yağışlar sonrası koparak yaralamalı ve ölümlü kazalara yol açması nedeniyle çelikle örülüyor. Çalışmalarını geçen yıldan bu yana sürdüren işçiler, metrelerce yükseklikteki dağlarda çeşitli önlemler alarak, çelik telleri monte ediyor.

Erzurum- Artvin kara yolu üzerindeki Tortum ile Uzundere ilçeleri arasındaki dağlardan kopan taş ve kayalar, yıllardır büyük tehlike saçıyor. Dev kayaların yola düşmesi nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. İhaleyi alan firma belirlenen dağların yamaçlarını, çelik tellerle kapatıyor. Tonlarca ağırlıktaki çelik tel balyaları vinçle 100 metreye varan yüksekliğe taşıyan işçiler, aşağı sarkıtılan tel örgüleri demirlerle kayalıklara sabitliyor. Halatlarla dağdan inerek tel örgülerin montajını yapan işçiler, kendi güvenliklerini sağlamak için de tedbiri elden bırakmıyor.

Ekip şefi Mehmet Şirin Karan, kayaların düşmesini önlemek için dağları ilmek ilmek ördüklerini söyledi. Dağlardan yollara kaya düşmesini önlemek için yüksekte çalışma belgesi ile dağcılık eğitimi alarak 12 yıldır bu işi yaptıklarını belirten Karan, "Yola kaya düşüp insan hayatını tehlikeye düşürmesin diye dağlara adeta çelik yelek giydiriyoruz. Tortum- Uzundere ilçeleri arasında geçen yıl başladığımız toplam 7 bin metrekare alanı bitirmek üzereyiz. Vinç yardımı ile dağın zirvesine taşıdığımız yaklaşık 3'er metre uzunluğundaki çelik tel balyaları aşağı doğru sarkıtıyoruz. Daha sonra belimize bağladığımız halat yardımı ile onları birbirine monte ederek aşağı iniyoruz. İlmek ilmek ördüğümüz çelik ağ sayesinde dağdan kopan kaya parçalarının yola düşmesini engelliyoruz. Bu işi yapabilmek için dağcılık eğitimi aldık. 7 kişilik ekibiz. Hepimiz yüksek alanlarda iş yapan, iple erişim tekniklerini öğrenenlerin alabildiği Irata sertifikasına sahip" dedi.

KAYA DÜŞEN DAĞLARI ÇELİKLE ÖRÜYORLAR
KAYA DÜŞEN DAĞLARI ÇELİKLE ÖRÜYORLAR
KAYA DÜŞEN DAĞLARI ÇELİKLE ÖRÜYORLAR
KAYA DÜŞEN DAĞLARI ÇELİKLE ÖRÜYORLAR
KAYA DÜŞEN DAĞLARI ÇELİKLE ÖRÜYORLAR
KAYA DÜŞEN DAĞLARI ÇELİKLE ÖRÜYORLAR
KAYA DÜŞEN DAĞLARI ÇELİKLE ÖRÜYORLAR
KAYA DÜŞEN DAĞLARI ÇELİKLE ÖRÜYORLAR
KAYA DÜŞEN DAĞLARI ÇELİKLE ÖRÜYORLAR
KAYA DÜŞEN DAĞLARI ÇELİKLE ÖRÜYORLAR
KAYA DÜŞEN DAĞLARI ÇELİKLE ÖRÜYORLAR
KAYA DÜŞEN DAĞLARI ÇELİKLE ÖRÜYORLAR

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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