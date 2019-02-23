Kayabağlar Belediyesine Araç Takviyesi

Siirt
'in Kurtalan
ilçesine bağlı Kayabağlar
Belde Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı
tarafından görevlendirme yapılan Kayabağlar Belediyesinde, Türkiye
Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen tamperli yük kamyonu düzenlenen törenle hizmete sunuldu.
Kurtalan Kaymakamı ve Kayabağlar Belediyesi Başkan Vekili İhsan Emre Aydın
'ın yaptığı girişimler sonucunda çalışmaların daha hızlı yürütülebilmesi ve daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla belediyenin araç filosunun genişletilmesine devam ediliyor.
Aydın, araç ve ekipman eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Beldemiz için hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı bir biçimde yerine ulaşması amacıyla araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Halkımıza daha iyi hizmet sunmak adına, araç filomuzdaki eksiklikleri gideriyoruz, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni araçlar almaya devam ediyoruz."
Törene, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcısı Gürol Yıldız, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın, İlçe Müftüsü Nedim Yılmaz, Kayabağlar Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Etfal Karaköse
, AK Parti
Kayabağlar Belde Başkanı Kamuran Sevgili ve belediye çalışanları katıldı.