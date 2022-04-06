Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

06.04.2022 13:02
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 150, Hakkari'de 147, Davraz'da 131, Kartepe'de 119, Erciyes'te 115, Uludağ'da 114, Ovacık'ta 110, Ergan'da 103, Denizli'de 100, Sarıkamış'ta 98, Zigana'da 90, Hesarek ve Yıldız Dağı'nda 75'er, Yedikuyular'da 73, Ilgaz ve Keltepe'de 70'er, Çambaşı'nda 65, Konaklı'da 62, Hazarbaba'da 60, Yıldıztepe'de 50, Kop Dağı'nda 49, Murat Dağı'nda 44, Yalnızçam'da 28, Mersivan'da 19 ve Kandilli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez07.04.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaGSY-19
PalandökenKY-15
DenizliGSY514
DavrazGSY59
KartepeGSY219
UludağGSY210
ErciyesGSY17
SarıkamışKKY-27
IlgazY011
KeltepeGSY-710
YedikuyularÇB511
Yıldız DağıGSY08
YıldıztepeGSY-113
NemrutGSY-24
(GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı)

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Toros Dağları, Kartalkaya, Denizli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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