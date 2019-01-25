Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

1 saat önce

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 153 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 153 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 153, Kartalkaya ve Ilgaz'da 133, Davraz'da 132, Kartepe'de 124, Yıldızdağı'nda 122, Nemrut'ta 121, Erciyes'te 115, Palandöken'de 95, Denizli'de 85, Sarıkamış'ta 82, Konaklı'da 72, Yıldıztepe'de 57, Saklıkent'te 42, Ladik'te 28, Yalnızçam'da 21 ve Kop'ta 14 santimetre olarak belirlendi.

Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

26.01.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

KY

-3

 1

Elmadağ

YY

 1

 2

Erciyes

PB

-8

-3

Ilgaz

SY

-2

 0

Kartalkaya

YY

-2

 2

Kartepe

HY

 4

 6

Ladik

PB

 3

 7

Nemrut Dağı

ÇB

-7

-2

Palandöken

KY

-8

-2

Sarıkamış

ÇB

-9

-1

Uludağ

KY

-2

 3

Yıldızdağı

ÇB

 0

 3

Yıldıztepe

SY

 0

 3

(KY: Kar yağışlı, YY: Yağmur yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Kartalkaya, Uludağ, Kar, Güncel
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