Kayak Merkezlerinde Son Durum
1 saat önce
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 153 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 153 santimetreyle Uludağ
'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 153, Kartalkaya
ve Ilgaz
'da 133, Davraz'da 132, Kartepe
'de 124, Yıldızdağı'nda 122, Nemrut
'ta 121, Erciyes
'te 115, Palandöken
'de 95, Denizli
'de 85, Sarıkamış
'ta 82, Konaklı
'da 72, Yıldıztepe
'de 57, Saklıkent'te 42, Ladik
'te 28, Yalnızçam'da 21 ve Kop'ta 14 santimetre olarak belirlendi.
Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
|Merkez
|26.01.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|KY
|-3
| 1
|Elmadağ
|YY
| 1
| 2
|Erciyes
|PB
|-8
|-3
|Ilgaz
|SY
|-2
| 0
|Kartalkaya
|YY
|-2
| 2
|Kartepe
|HY
| 4
| 6
|Ladik
|PB
| 3
| 7
|Nemrut Dağı
|ÇB
|-7
|-2
|Palandöken
|KY
|-8
|-2
|Sarıkamış
|ÇB
|-9
|-1
|Uludağ
|KY
|-2
| 3
|Yıldızdağı
|ÇB
| 0
| 3
|Yıldıztepe
|SY
| 0
| 3
(KY: Kar yağışlı, YY: Yağmur yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:49 Kaynak: AA
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