Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

26 dakika önce

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 165 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 165 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 165, Uludağ'da 153, Ilgaz'da 148, Yıldızdağı ve Kartalkaya'da 122, Nemrut'ta 116, Erciyes'te 115, Kartepe'de 113, Palandöken'de 99, Denizli'de 93, Konaklı'da 84, Sarıkamış'ta 81, Saklıkent'te 75, Yıldıztepe'de 52, Ladik'te 36, Yalnızçam'da 19 ve Kop'ta 18 santimetre olarak belirlendi.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

28.01.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

AB

-5

 2

Elmadağ

AB

-3

 1

Erciyes

PB

-10

-6

Ilgaz

AB

-6

-1

Kartalkaya

AB

-5

-1

Kartepe

PB

-2

 5

Ladik

P

 0

 5

Nemrut Dağı

KY

-4

-1

Palandöken

ÇB

-5

-2

Sarıkamış

ÇB

-3

 2

Uludağ

PB

-5

 2

Yıldızdağı

PB

-4

 2

Yıldıztepe

AB

-5

 2

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, P: Puslu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Nemrut, Avrupa Birliği, Kar, Güncel
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