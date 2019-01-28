Kayak Merkezlerinde Son Durum
26 dakika önce
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 165 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 165 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 165, Uludağ
'da 153, Ilgaz
'da 148, Yıldızdağı ve Kartalkaya
'da 122, Nemrut
'ta 116, Erciyes
'te 115, Kartepe
'de 113, Palandöken
'de 99, Denizli
'de 93, Konaklı
'da 84, Sarıkamış
'ta 81, Saklıkent'te 75, Yıldıztepe
'de 52, Ladik
'te 36, Yalnızçam'da 19 ve Kop'ta 18 santimetre olarak belirlendi.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
|Merkez
|28.01.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|AB
|-5
| 2
|Elmadağ
|AB
|-3
| 1
|Erciyes
|PB
|-10
|-6
|Ilgaz
|AB
|-6
|-1
|Kartalkaya
|AB
|-5
|-1
|Kartepe
|PB
|-2
| 5
|Ladik
|P
| 0
| 5
|Nemrut Dağı
|KY
|-4
|-1
|Palandöken
|ÇB
|-5
|-2
|Sarıkamış
|ÇB
|-3
| 2
|Uludağ
|PB
|-5
| 2
|Yıldızdağı
|PB
|-4
| 2
|Yıldıztepe
|AB
|-5
| 2
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, P: Puslu)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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