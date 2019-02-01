Kayak Merkezlerinde Son Durum
2 saat önce
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Uludağ
'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 173, Davraz'da 167, Nemrut
'ta 159, Ilgaz
'da 149, Kartalkaya
'da 117, Erciyes
'te 116, Yıldızdağı'nda 103, Kartepe
'de 102, Denizli
'de 98, Palandöken
'de 94, Konaklı
'da 83, Sarıkamış
'ta 78, Saklıkent'te 76, Yıldıztepe
'de 51, Ladik
'te 30, Yalnızçam'da 22 ve Kop'ta 16 santimetre olarak ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
|Merkez
|01.02.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|PB
|-5
| 4
|Elmadağ
|HKY
|-2
| 1
|Erciyes
|HKY
|-8
|-4
|Ilgaz
|KY
|-4
|-1
|Kartalkaya
|HKY
|-5
|-3
|Kartepe
|HKY
| 0
| 2
|Ladik
|KKY
| 1
| 3
|Nemrut Dağı
|KY
|-9
|-3
|Palandöken
|HKY
|-9
|-2
|Sarıkamış
|KY
|-7
| 0
|Uludağ
|KY
|-4
| 0
|Yıldızdağı
|HKY
|-2
|-2
|Yıldıztepe
|KY
|-2
| 0
(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:08 Kaynak: AA
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