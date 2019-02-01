Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

2 saat önce

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 173, Davraz'da 167, Nemrut'ta 159, Ilgaz'da 149, Kartalkaya'da 117, Erciyes'te 116, Yıldızdağı'nda 103, Kartepe'de 102, Denizli'de 98, Palandöken'de 94, Konaklı'da 83, Sarıkamış'ta 78, Saklıkent'te 76, Yıldıztepe'de 51, Ladik'te 30, Yalnızçam'da 22 ve Kop'ta 16 santimetre olarak ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

01.02.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

PB

-5

 4

Elmadağ

HKY

-2

 1

Erciyes

HKY

-8

-4

Ilgaz

KY

-4

-1

Kartalkaya

HKY

-5

-3

Kartepe

HKY

 0

 2

Ladik

KKY

 1

 3

Nemrut Dağı

KY

-9

-3

Palandöken

HKY

-9

-2

Sarıkamış

KY

-7

 0

Uludağ

KY

-4

 0

Yıldızdağı

HKY

-2

-2

Yıldıztepe

KY

-2

 0

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:08 Kaynak: AA

Nemrut, Uludağ, Kar, Güncel
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