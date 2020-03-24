Kayak merkezlerinde son durum - Son Dakika

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Kayak merkezlerinde son durum

6 saat önce

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 170, Nemrut'ta 159, Davraz'da 113, Ilgaz'da 108, Yıldızdağı'nda 90, Palandöken'de 89, Erciyes'te 80, Ergan'da 79, Kartepe'de 65, Sarıkamış'ta 60, Konaklı'da 50, Uludağ'da 44, Denizli'de 40, Ladik'te 23, Yalnızçam'da 9 ve Kop'ta 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

25.03.2020

En düşük

En yüksek

Erciyes

MSY

-3

 5

Ilgaz

ÇB

-2

 7

Kartalkaya

PB

-3

 6

Kartepe

ÇB

 0

 3

Nemrut Dağı

SY

-4

 0

Palandöken

HY

-3

 4

Sarıkamış

HY

-3

 5

Uludağ

PB

-2

 5

Yıldıztepe

PB

-2

 10

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HY: Hafif yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, MSY: Mevzi sağanak yağışlı )

Kartalkaya, Palandöken, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:30 Kaynak: AA

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