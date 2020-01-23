Kayakla termali buluşturan Murat Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kayak ve termal keyfinin bir arada yaşanabildiği 2 bin 300 rakımlı Murat Dağı, sömestir tatiline çıkan öğrenciler ve ailelerinin ilgi odağı oldu.

Zirveye yakın konumdaki kayak pisti ile 1500 rakımda bulunan 41 derece sıcaklığa sahip termal kaynaklara sahip bölge, yerli ve yabancı ziyaretçilerine farklı bir kış turizmi imkanı sunuyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı, Kütahya ve Uşak illerinin doğal sınırını oluşturmasının yanı sıra bölgenin en yüksek dağı olma özelliğini de taşıyor.

Kar kalınlığının 112 santimetre ölçüldüğü Murat Dağı'nda, sömestir tatilini fırsat bilen öğrenciler ve aileler keyifli vakit geçiriyor.

1850 rakımdaki kayak pistlerine akın eden tatilciler, kayak, snowboard ve çeşitli aktivitelerle eğleniyor. Kayak pistlerinin birkaç yüz metre altındaki termal kaynakları ise soğuk havada sıcak suya girmek isteyen, termal sularda şifa arayanlar dolduruyor.

"En yoğun günlerini yaşıyor"

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murat Dağı'nın hem kayak hem de termal turizme imkan sağlayan Türkiye'deki nadir bölgeler arasında yer aldığını aktardı.



Sömestir tatili nedeniyle Murat Dağı'nın en yoğun günlerini yaşadığını belirten Akçadurak, şöyle konuştu:

"Murat Dağı hem yaz hem de kış turizmine hitap ediyor. Yarıyıl tatilinden dolayı buraya yoğun bir ilgi var. Geçtiğimiz hafta sonu termal kayak merkezimizde yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladık. Sömestir tatili boyunca ilginin devam edeceğini umut ediyoruz. Belediyemiz tarafından işletilen yayla evleri yarıyıl tatili boyunca yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Murat Dağı'na ilgi her geçen gün daha da artıyor. Buraya gelen ailelerimiz 1850 metre rakımda gündüz kayak ve doğa yürüyüşleri, akşam ise termal tesislerimizdeki şifalı sularda kaplıca keyfi yapabiliyor."

Öğrencilere ücretsiz kayak eğitimi

Gediz Gençlik Spor Müdürü Muhammed Keskin de kayak merkezinde her yaştan kişiye kayak eğitimi verildiğini bildirdi.

Kısa bir eğitimin ardından herkesin kayak keyfini tadabileceğini anlatan Keskin, şunları kaydetti:

"Kayak, çok zevkli ve adrenalini de bir o kadar yüksek bir spordur. Kendinize öz güven veren ve insanı rahatlatan bir aktivitedir. Gediz Belediyesinin 'İlk Kayağımı Murat Dağı'nda Öğreniyorum' projesi kapsamında uzman eğitmenlerimiz tarafından kayak ve kızak branşlarında öğrencilere ücretsiz eğitimler veriyoruz. Öğrencilerimiz yaklaşık bir saat süren eğitimin ardından kaymaya başlayabiliyor."