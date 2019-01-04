Son Dakika Haberleri: Kayaklı Koşu Uluslararası Fıs Kupası

Kayaklı Koşu Uluslararası Fıs Kupası

1 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Kupası yarışmaları, yarın Bolu'da başlayacak.

Kayaklı Koşu Uluslararası Fıs Kupası, System.String[]
Türkiye Kayak Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Kupası yarışmaları, yarın Bolu'da başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2 gün sürecek organizasyonun Gerede ilçesindeki Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi.

Yarışların ilk gününde yarın, kadınlar 5 kilometre ve erkekler 10 kilometre klasik teknik müsabakaları gerçekleştirilecek. Kadınlar 10 kilometre ve erkekler 15 kilometre serbest teknik müsabakaları da 6 Ocak Pazar günü yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Gerede, Türkiye, Bolu, Spor
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