Kayaklı Koşu Uluslararası Fıs Kupası
1 saat önce
Türkiye Kayak Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Kupası yarışmaları, yarın Bolu'da başlayacak.
Türkiye
Kayak Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Kupası yarışmaları, yarın Bolu
'da başlayacak.
Federasyondan yapılan açıklamada, 2 gün sürecek organizasyonun Gerede
ilçesindeki Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi.
Yarışların ilk gününde yarın, kadınlar 5 kilometre ve erkekler 10 kilometre klasik teknik müsabakaları gerçekleştirilecek. Kadınlar 10 kilometre ve erkekler 15 kilometre serbest teknik müsabakaları da 6 Ocak Pazar günü yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:31 Kaynak: AA
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