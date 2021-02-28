Kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban helikopter ile kurtarıldı - Son Dakika

Kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban helikopter ile kurtarıldı

28.02.2021 11:08
Kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban helikopter ile kurtarıldı, System.String[]

Burdur'un Ağlasun ilçesinde hayvanlarını aramaya çıkan 2 çoban, çıktığı dağlık alanda kayalıklara düşerek mahsur kaldı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde hayvanlarını aramaya çıkan 2 çoban, çıktığı dağlık alanda kayalıklara düşerek mahsur kaldı. Çobanlardan biri yaralanırken, mahsur kalan çobanlar helikopter ile kurtarıldı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde hayvanlarını aramaya çıkan ve düşerek yaralandıkları kayalıklarda mahsur kalan iki çobanı, AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre kayıp hayvanları aramak için Akdağ mevkiinde dağlık alana çıkan Şöhret Akpınar (30) ve Emre Pediz (16), dağlık alanda düşerek kayalıklarda mahsur kaldı. Şöhret Akpınar düştüğü kayalıklarda bacağından yaralandı. Şöhret Akpınar ve Emre Pediz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne cep telefonu ile ulaşarak durumu bildirdi. Gelen ihbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine yürüyerek hareket etti. Fakat yaralı olan çobanların bulunduğu noktaya araçla ya da yaya olarak ulaşmak mümkün olmadığı için Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan gece görüş özellikli helikopter talep edildi. AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekiplerinin uzun mücadelesi sonucunda mahsur kalan çobanlar helikopter ile kurtarılarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR

Kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban helikopter ile kurtarıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban helikopter ile kurtarıldı - Son Dakika


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