Kayalıklarda Mahsur Kalan Gebe Keçiyi Afad Kurtardı
31 dakika önce
Burdur Aşağı Müslümler köyünde kayalık alanda mahsur kalan gebe keçi, AFAD ekiplerince kurtardı.
Burdur
Aşağı Müslümler köyünde kayalık alanda mahsur kalan gebe keçi, AFAD
ekiplerince kurtardı.
Burdur merkeze bağlı Aşağı Mürseller köyünde bir keçinin kayalık alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler drone yardımıyla keçinin yerini belirledikten sonra ekipler istasyon kurarak geçinin bulunduğu alana ulaştı. AFAD gönüllüsü profesyonel dağcı Mehmet Sezgin
, gebe olduğu anlaşılan keçiyi ip yardımıyla mahsur kaldığı yerden alarak sahibine teslim etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:57 Kaynak: DHA
Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi
Termometrelerin Eksi 35'i Gördüğü İlçede Tilki Donarak Telef Oldu
Çiftlik Bank, Tanker Bank Derken Deneyimli Gazeteci Uğur Dündar Yeni Bir Dolandırıcılığı Okurlarına Aktardı