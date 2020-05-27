Kayalıklardan düşen şahıs kurtarıldı - Son Dakika

Kayalıklardan düşen şahıs kurtarıldı

MALATYA - Malatya'da kayalıklardan düşerek ayağı kırılan şahıs karlar içinde sedye ile uzun süren çaba sonunda kurtarılarak hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Malatya merkez ilçe Battalgazi Karagöz kırsal mahallesi Beydağı eteklerinde meydana geldi.

Selahattin Boyraz isimli şahıs, yürüyüş için Beydağı'nın eteklerine gitti. Yolun karlı olması nedeniyle kayalıklardan düşüp ayağını kıran şahıs cep telefonu ile durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine, Jandarma, 112 ekipleri ile Afet ve Acil Durum personelleri yaklaşık bir saat yürüme ile olay yerine ulaştı. Ekipler olay yerine ulaştıktan sonra Selahattin Boyraz isimli şahısı sedyeyle koyup, yaklaşık bir saat taşıyarak ambulansa getirdi.

Şahsın daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındığı ifade edildi.