Kayapınar ilçesinde e-Twinning projesiyle sergi açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayapınar ilçesinde e-Twinning projesiyle sergi açılışı gerçekleştirildi

30.04.2022 13:24
Kayapınar ilçesinde e-Twinning projesiyle sergi açılışı gerçekleştirildi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde e-Twinnig projesi kapsamında "Dersler Sanatla Buluşuyor" sergisi açıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde e-Twinnig projesi kapsamında "Dersler Sanatla Buluşuyor" sergisi açıldı.

Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu'nda açılan sergiyi İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler birlikte gezdi.

Proje yürütücüsü öğretmenler Nejdet İpek ve Handan Şero Ortaç, öğrenciler ile birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Projede yer alan öğrencilere sertifikalarını Ak, verdi.

Ak, burada yaptığı konuşmada, okulların bu tür projelere ve etkinliklere yer vermelerinin çok sevindirici ve gurur verici olduğunu belirtti.

Bu tür projelerin devamını beklediklerini ifade eden Ak, "Müdürlük olarak okullarımızın yapmış oldukları bu tür projelere destek veriyoruz. 'Dersler Sanatla Buluşuyor' projesinde de amaç dersleri işlerken zevkli hale getirmek." dedi.

Okul müdürü Zülfü Özkan'da, projenin okullarında sınıf öğretmenleri Nejdet İpek ve Handan Şero Ortaç ile proje koordinatörü Gülşah Okuyucu tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Özkan, İzmir, Ankara, Aydın, Konya, Adana ve Diyarbakır'da toplamda 10 okulda projenin uygulandığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da anaokulunda gerçekleşen projeler sergilendi Diyarbakır'da anaokulunda gerçekleşen projeler sergilendi Meslek lisesiler 'komşularını' iftarda ağırladı Meslek lisesiler 'komşularını' iftarda ağırladı

Diyarbakır, Kayapınar, Hisarcık, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayapınar ilçesinde e-Twinning projesiyle sergi açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:30:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kayapınar ilçesinde e-Twinning projesiyle sergi açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement