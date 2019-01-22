Kaybolan Engelli Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı
1 saat önce
Kaybolan engelli genç için arama çalışması başlatıldıBURSA - Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Ortaköy mahallesinde babası ile birlikte bağ evine giden ve babası yiyecek hazırladığı sırada kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan zihinsel engelli 17 yaşındaki bir genç için mahalle...
Kaybolan engelli genç için arama çalışması başlatıldı
BURSA - Orhangazi
ilçesine bağlı kırsal Ortaköy
mahallesinde babası ile birlikte bağ evine giden ve babası yiyecek hazırladığı sırada kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan zihinsel engelli 17 yaşındaki bir genç için mahalle sakinleri, Jandarma
ve Afad ekipleri seferber oldu.
Orhangazi'ye bağlı Ortaköy Mahallesinde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu Belirlenen 17 yaşındaki Arif Karakoç babası Nizamettin Karakoç ile birlikte köyde arazide bulunan kendilerine ait çiftlik evine gittiler. Burada babasının evin içinde olduğu bir esnada bir anda ortadan kaybolan Arif Karakoç'tan bir daha haber alınamadı. Baba Nizamettin Karakoç, oğlunu aramak için arazide bir süre dolaştıktan sonra sonuç alamayınca durumu Orhangazi Jandarma Ekiplerine bildirdi.
Jandarma ve AFAD
ekipleri arama yapıyor
Ortaköy mahallesinde yaşayan ve doğuştan zihinsel engelli olduğu belirlenen Arif Karakoç için Orhangazi Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Gece karanlığında Afad ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarına köy sakinleri de dahil oldu. Geniş arazide gece karanlığında ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:36 Kaynak: İHA
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