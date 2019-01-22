Son Dakika Haberleri: Kaybolan Engelli Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Kaybolan Engelli Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı

1 saat önce

Kaybolan engelli genç için arama çalışması başlatıldıBURSA - Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Ortaköy mahallesinde babası ile birlikte bağ evine giden ve babası yiyecek hazırladığı sırada kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan zihinsel engelli 17 yaşındaki bir genç için mahalle...

Kaybolan engelli genç için arama çalışması başlatıldı

BURSA - Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Ortaköy mahallesinde babası ile birlikte bağ evine giden ve babası yiyecek hazırladığı sırada kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan zihinsel engelli 17 yaşındaki bir genç için mahalle sakinleri, Jandarma ve Afad ekipleri seferber oldu.
Orhangazi'ye bağlı Ortaköy Mahallesinde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu Belirlenen 17 yaşındaki Arif Karakoç babası Nizamettin Karakoç ile birlikte köyde arazide bulunan kendilerine ait çiftlik evine gittiler. Burada babasının evin içinde olduğu bir esnada bir anda ortadan kaybolan Arif Karakoç'tan bir daha haber alınamadı. Baba Nizamettin Karakoç, oğlunu aramak için arazide bir süre dolaştıktan sonra sonuç alamayınca durumu Orhangazi Jandarma Ekiplerine bildirdi.
Jandarma ve AFAD ekipleri arama yapıyor
Ortaköy mahallesinde yaşayan ve doğuştan zihinsel engelli olduğu belirlenen Arif Karakoç için Orhangazi Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Gece karanlığında Afad ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarına köy sakinleri de dahil oldu. Geniş arazide gece karanlığında ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Jandarma, Ortaköy, Orhangazi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


17 Yaşındaki Genç, WhatsApp Grubuna İki Satırlık Mesaj Bırakıp Canına Kıydı Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var

Ölüyle Selfie Çeken Mezarcı Hakkında Dava Açıldı Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 00:53:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaybolan Engelli Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]