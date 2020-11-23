Kaybolan kadın için arama ve kurtarma çalışmaları başladı - Son Dakika

Kaybolan kadın için arama ve kurtarma çalışmaları başladı

23.11.2020 19:34
Kaybolan kadın için arama ve kurtarma çalışmaları başladı, System.String[]

Uşak'ta kaybolan 89 yaşındaki Fatma Uluğ için arama kurtarma çalışmaları başladı.

Uşak'ta kaybolan 89 yaşındaki Fatma Uluğ için arama kurtarma çalışmaları başladı. Fatma Uluğ'nun oğlu Yaşar Uluğ, "Annem için canımı veririm" dedi.

Edinilen bilgilere göre Fatma Uluğ (89) Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Çardak köyünde ikamet ediyordu. Evde tek yaşan Fatma Uluğ'dan köy sakinleri Cuma akşamından beri haber alamayınca Fatma Uluğ'nun oğlu Yaşar Uluğ'ya haber verdiler. Kendi çabalarıyla arayan Yaşar Uluğ, Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye çok sayıda Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına Sakarya ilinden de 2 tane arama kurtarma köpeği katılırken Jandarma ekipleri de insansız hava aracıyla yukardan incelemeler yaptı.

Yaşar Uluğ, "Annem için ben canımı veririm"

Kaybolan yaşlı kadının oğlu Yaşar Yılmaz, annesini ziyarete devamlı geldiğini ama korona virüs nedeniyle bir aydır annesini görmediğini ifade etti. Uluğ,"Ben annemi bir aydır görmüyorum. Arkadaşlar haber verdiler. Ben de pazar günü geldim Jandarma ve muhtara haber verdim. İki gündür arıyoruz, Allah Devletimizden razı olsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz bir oğlan bir kız kardeşiz. Ablam 15 gün önce gelmiş, ben de devamlı geliyordum ama koronadan dolayı 1 aydır gelemedim. Bulunmasını istemez miyim, annem için ben canımı veririm. Kendi kafasını dinlerdi, ben ona çok yalvardım, Uşağa gidelim diye" dedi.

Fatma Uluğ için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(Köksal Kılınç/İHA)

Kaybolan kadın için arama ve kurtarma çalışmaları başladı
Kaybolan kadın için arama ve kurtarma çalışmaları başladı
Kaybolan kadın için arama ve kurtarma çalışmaları başladı
Kaybolan kadın için arama ve kurtarma çalışmaları başladı
Kaybolan kadın için arama ve kurtarma çalışmaları başladı
Kaybolan kadın için arama ve kurtarma çalışmaları başladı

Arama Kurtarma, Jandarma, Ulubey, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan kadın için arama ve kurtarma çalışmaları başladı - Son Dakika


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